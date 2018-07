Guasto a due macchinari di risonanza magnetica al policlinico di Siena: uno già riparato

In corso i lavori per l’altro apparecchio guasto

E’ stato riparato velocemente uno dei due macchinari di Risonanza Magnetica del policlinico Santa Maria alle Scotte che avevano subìto un guasto. Sono tuttora in corso gli interventi di riparazione dell’unico macchinario ancora fermo che, in base alle stime dei tecnici a lavoro, dovrebbe tornare operativo entro la prossima settimana.L’Aou Senese aveva già programmato e chiesto da tempo la sostituzione di questi due apparecchi e la gara è in corso. I malfunzionamenti hanno causato disagi e rallentamenti nell’effettuazione degli esami di risonanza magnetica, di cui la direzione aziendale si scusa.