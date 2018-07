Asl Toscana sud est: ''I servizi online facilitano la vita dei senesi''

Totem, sito internet e piattaforma regionale: la sanità è a portata di click

Una sanità semplice, sicura e veloce, che facilita la vita del cittadino attraverso le nuove tecnologie, i sistemi informatizzati e i servizi online. Anche la Asl Toscana sud est, attraverso i totem collocati nelle strutture aziendali ed il sito internet, consente agli utenti di fruire velocemente ed in modo efficace di alcuni servizi in linea con le scelte della Regione Toscana che si è dotata di piattaforme innovative per garantire una serie di servizi online. Ecco una panoramica.I Totem hanno funzioni di informazione, consentono di evitare le file al CUP, stampare i referti di laboratorio e gli attestati di esenzione. Inoltre possono essere usati per pagare (al momento è possibile solo con circuito “Pago Bancomat” ma è stata appena aggiudicata la gara Estar per sostituire tutti i Totem con altri più performanti). Per utilizzarli è necessario avere la Carta sanitaria elettronica attivata. In provincia di Siena sono così distribuiti: ospedale di Campostaggia, Poliambulatori di Poggibonsi, Poliambulatori di Colle Val d’Elsa, Poliambulatori di San Gimignano, Poliambulatori Pian d’Ovile a Siena, Multizonale di prevenzione a Siena, Poliambulatori di Montalcino, ospedale di Nottola, ospedale di Abbadia San Salvatore, Poliambulatorio di Chiusi, Presidio di Piancastagnaio e Poliambulatori Sinalunga.Inoltre attraverso il sito www.uslsudest.toscana.it, il cittadino senese può prenotare l’accesso agli sportelli di accettazione prelievi dei principali punti prelievo; prenotare la visita con la Commissione medica patenti per il rinnovo della patente con determinate patologie o condizioni; prenotare e disdire visite ed esami; richiedere la visita medico-sportiva (solo per minori che fanno attività agonistica e viene fatta dalle società sportive, non dai cittadini).Per quanto riguarda i servizi disponibili tramite Carta Sanitaria Elettronica (CSE) messi a disposizione dalla Regione l’accesso può essere effettuato tramite tessera sanitaria da inserire in un lettore smart-card (in vendita presso gli sportelli di Anagrafe Sanitaria aziendali presso i Distretti, ad un costo di circa 4 euro). Per informazioni sulla CSE, è consigliata la consultazione delle domande frequenti (FAQ) al seguente indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica/domande-frequenti . La CSE permette di consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico (questo significa, ad esempio, poter scaricare i referti di laboratorio senza muoversi da casa, così come controllare tutti gli eventi sanitari eseguiti a carico del Servizio Sanitario Nazionale, farmaci compresi) e accedere alle proprie posizioni debitorie nei confronti di Regione Toscana, compreso, ad esempio, il bollo auto.Un altro sistema particolarmente consigliato per accedere ai servizi è lo Spid, cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale. E’ un unico accesso (username e password) che consente di utilizzare tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione tramite computer, tablet e smartphone. Si tratta di un sistema di autenticazione sicuro che garantisce la tutela dei dati personali che è attivabile dal sito https://www.spid.gov.it/ Anche pagare on-line è facile. La Regione Toscana ha infatti attivato la piattaforma IRIS ed ha aderito al sistema PagoPA ( https://iris.rete.toscana.it/public/ ) e l’accesso è possibile anche dal sito www.uslsudest.toscana.it . Su IRIS, per mezzo del PagoPa, è possibile fare qualsiasi tipo di pagamento in modalità “Spontanea”, senza cioè avere bisogno della smart-card o SPID. I pagamenti si potranno fare con carta di credito o bonifico bancario. Nel caso si debba pagare un ticket è sufficiente sapere il codice di pagamento, rintracciabile dalla prenotazione e il codice fiscale.Infine, disponibile per i sistemi Android e iOS, è attivo Smart SST, la App che offre l'accesso ai servizi online della sanità toscana attraverso dispositivi mobili.