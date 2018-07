Consiglio Regionale dei Cittadini in Sanità, Dafne Rossi eletta vice presidente - VIDEO

La coordinatore del Comitato di Partecipazione dell’Aou Senese e presidente dell’Associazione Serena Onlus: "Onorata di ricoprire questo ruolo"

Si è insediato nelle scorse settimane il Consiglio Regionale dei Cittadini in Sanità, organismo di partecipazione dei cittadini alla pianificazione, programmazione e al buon funzionamento dei servizi sanitari. Presidente del Consiglio è l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, vice presidente invece è Dafne Rossi, coordinatore del Comitato di Partecipazione dell’Azienda ospedaliero-universitario Senese e presidente dell’Associazione Serena Onlus, che si occupa di assistere le donne colpite da tumore al seno.«Sono onorata di ricoprire questo ruolo. – afferma Dafne Rossi – L’istituzione del Consiglio Regionale dei Cittadini in Sanità permette di portare il proprio contributo nell’ambito degli atti di programmazione, dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali e di agevolare il cittadino nella valutazione della qualità dei servizi, grazie anche alle iniziative di formazione. L’orgoglio maggiore è quello di poter portare l’esperienza del Comitato di Partecipazione dell’Aou Senese direttamente sul livello regionale».Il Consiglio dei cittadini per la salute è un organismo che fa parte degli strumenti di partecipazione previsti dalla legge 75/2017. Consente un'autentica collaborazione dei cittadini ai processi di disegno e sviluppo dei servizi sanitari, attraverso il loro contributo al processo decisionale e al monitoraggio dell'equità di accesso e della qualità e sicurezza delle risposte. Un augurio di buon lavoro anche da parte del direttore generale dell’Aou Senese Valtere Giovannini: «Dafne Rossi è sicuramente un punto di riferimento importante – afferma Giovannini – non solo per il nostro ospedale, ma per il volontariato e per tutti i cittadini. La sua tenacia, la sua sensibilità e la sua profonda onestà contribuiranno ad avvicinare sempre di più i cittadini al nostro Sistema Sanitario, aspetto molto importante soprattutto in questo momento».IL VIDEO