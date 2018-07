Cinema, gusto e terme: alla Querciolaia l’estate ''si fa in tre''

Nuovo appuntamento giovedì 26 luglio con il film ‘Lasciati andare’ e le degustazioni del Consorzio Agrario

Continua la bella stagione delle Terme Antica Querciolaia che giovedì 26 luglio ospitano il nuovo appuntamento con ‘Al cinema con gusto alle Terme’. La rassegna dedicata ai film da vedere sotto le stelle, coccolati dai vapori termali e dai sapori della filiera enogastronomica senese e toscana, proporrà sul grande schermo, a bordo piscina, il film 'Lasciati Andare', l'urban commedy firmata da Francesco Amato con Toni Servillo. A dare sapore alla serata saranno anche le fresche proposte selezionate dal Consorzio Agrario di Siena, che porterà in tavola i migliori prodotti Dop e Igp delle Terre di Siena.Tutto il buono del territorio nell’angolo degutazioni. L’arena dei sapori si aprirà giovedì 26 luglio alle ore 19.30 con gli assaggi golosi del Consorzio Agrario di Siena, per un viaggio tra le eccellenze della Toscana che permetterà di gustare i pecorini a latte crudo e i salumi locali abbinandoli al ‘Pane Verna’, delizia da forno ricavata direttamente dal pregiato e riscoperto grano antico. Protagonisti nell’angolo degustazione all’aperto saranno i piatti freschi della tradizione, come la panzanella, la pappa al pomodoro e i finger food a base di prodotti a Km0, accompagnati dai vini dei produttori aderenti al Consorzio Agrario di Siena e dalle birre artigianali. Per chi è a caccia di dosi extra di relax, inoltre, lo stabilimento termale di Rapolano rimarrà aperto fino all’una di notte con la possibilità di godersi le piscine termali e la visione del film immersi nell’acqua termale e sotto le stelle.Info e prenotazioni. "Al cinema con gusto alle Terme" è un’idea di Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, promossa e ospitata dalle Terme Antica Querciolaia in collaborazione con il Consorzio Agrario di Siena e Mcm Service, con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e con il contributo di Estra. Le serate sono a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria, chiamando il numero di telefono 0577-724091 al costo di 25 euro (assaggi a bordo vasca, film e bagno notturno). In caso di maltempo, la serata si svolgerà negli spazi interni alla struttura.Il calendario: tutte le date in programma. Gli appuntamenti con la stagione 2018 di ‘Al cinema con gusto alle Terme’ tornano anche ad agosto con una doppia data: ‘Lion - La strada verso casa’ (giovedì 9 agosto) e ‘I laureati’ (giovedì 23 agosto). La lunga stagione cinematografica proseguirà giovedì 6 settembre con ‘Samba’ e, in autunno, con due nuove serate in programma venerdì 12 ottobre, con la divertente commedia ‘Giù al Nord’, e con il gran finale dedicato al cinema italiano con ‘Tutta colpa di Freud’, che venerdì 16 novembre chiuderà la V stagione della rassegna.