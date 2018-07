Montepulciano, la farmacia di continuità è più a misura di cittadino

A Nottola è stata inaugurata la nuova sede del servizio. Si trova al piano 0. Presente l’assessore regionale Saccardi

La Farmacia di Continuità dell'ospedale di Nottola ha una nuova sede. Il servizio, trasferito al piano 0 (locali ex edicola) dello stesso ospedale, in una collocazione più accessibile per il cittadino, è stato inaugurato questa mattina alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi.“Al pari delle Farmacie territoriali che troviamo nelle nostre città – ha dichiarato Gina Gasperini, direttore UOC Farmacia Ospedaliera della Sede Operativa di Siena – il servizio di Farmacia di Continuità offerto presso l’ospedale di Nottola riveste una grande importanza per i pazienti. I cittadini possono avvalersi di un servizio di consegna diretta dei farmaci quando vengono dimessi a seguito di ricovero, visita specialistica o in uscita dal pronto soccorso e ritirare farmaci per le terapie che già stanno seguendo. In piena sinergia con le Farmacie convenzionate, i pazienti possono reperire presso la Farmacia di Continuità i farmaci e i dispositivi medici non erogabili tramite i canali tradizionali. I farmacisti sono sempre a disposizione dell’utente anche per informazioni su medicinali, terapie e in generale sull'assistenza farmaceutica dell’Asl Toscana sud est”.“Questa novità - spiega Simona Dei, direttore sanitario Asl toscana sud est – consentirà anche una migliore garanzia di trattamento assistenziale appropriato, che a sua volta porterà risultati migliori in termini di appropriatezza clinica e sostenibilità economica. L’obiettivo è di mantenere una vera continuità ospedale-territorio, lavorando a stretto contatto con l’assistenza domiciliare per le dimissioni difficili e con quanto l’ospedale ritenga necessario per il paziente al suo domicilio”.In occasione dell’inaugurazione, l’assessore Saccardi ha visitato l’ospedale e si è confrontata con i professionisti. “Trovo una bella struttura, anche se con gli anni ha bisogno di qualche ristrutturazione, ma vedo che sono già in programma – ha dichiarato la Saccardi - A fine anno inizieranno i lavori al Pronto Soccorso ed oggi i numeri, con 15.000 accessi nel primo semestre del 2018, ci dicono che Nottola è diventato punto di riferimento non solo per i cittadini di questa e di altre Zone, come la Valdichiana aretina, ma addirittura extraregione. La sinergia porta risultati e i risultati si vedono. Sappiamo che il personale è in sofferenza, qui come altrove. La Regione sta lavorando per trovare soluzioni che possano andare incontro ai professionisti”.