Il professor Michele Maio parlerà del futuro della ricerca sul cancro a ''Trieste Next'', Festival della Ricerca Scientifica

Cinque esperti AIRC–Associazione Italiana Ricerca sul Cancro a confronto sul futuro della ricerca sul cancro a Trieste, il 28 settembre. A rappresentare la Toscana ci sarà il professor Michele Maio, direttore Centro Immuno-Oncologia e UOC Immunoterapia Oncologica dell’Aou Senese. L’evento, che si terrà alle ore 18 presso il Teatro Miela, è organizzato da Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica, giunto ormai alla settima edizione, programmato quest’anno nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Bright - La Notte Europea dei Ricercatori”.Il Festival è una vera e propria “vetrina dell’innovazione” e della ricerca applicata, dove i ricercatori e gli imprenditori presentano le proprie esperienze e raccontano come, grazie al trasferimento tecnologico della ricerca più avanzata, possano nascere nuove soluzioni. Il professor Maio parteciperà inoltre all’evento “Scienza in Radio”, in programma sabato 29 settembre, dalle 11.30 alle 12.30, ospite di RadioRai Friuli Venezia Giulia.