La storia dei 45 anni di Scuola di Specializzazione in Malattie respiratorie a Siena e le prospettive future

Se ne parla il 28 e 29 settembre in un convegno alla Certosa di Pontignano

Un compleanno importante per la Scuola di specializzazione in Malattie respiratorie dell’Università di Siena presso il policlinico Santa Maria alle Scotte: 45 anni tra ricerca, didattica e formazione medica. Per fare il punto sulle nuove frontiere in questo settore e approfondire i percorsi assistenziali, terapeutici e riabilitativi del paziente, si terrà il convegno dal titolo “Update in malattie respiratorie”, in programma a Siena, alla Certosa di Pontignano, venerdì 28 e sabato 29 settembre. Presidente del congresso, insieme al professor Piersante Sestini, la professoressa Paola Rottoli, direttrice UOC Malattie respiratorie e Trapianto polmonare dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.La professoressa Rottoli aprirà i lavori ripercorrendo i 45 anni di scuola di specializzazione a Siena. «Si tratta di un importante momento di confronto tra professionisti – spiega -, in cui approfondire e analizzare ciò che c’è da fare per potenziare la nostra capacità di risposta alle esigenze di cura dei pazienti, trainati dai punti di forza della nostra struttura che, ricordo, è l’unico centro in Toscana per il trapianto di polmone e centro di riferimento regionale per la Sarcoidosi ed altre interstiziopatie polmonari. Un bagaglio di esperienze importanti – conclude la professoressa Rottoli – da trasmettere agli specializzandi, medici specialisti del prossimo futuro».