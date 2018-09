Cooperativa Medici 2000, incontro sullle remunerazioni per i corsi degli specializzandi

Si è svolto oggi, venerdì 28 settembre, un incontro presso la Cooperativa Medici 2000, che ha avuto come tema le cause patrocinate per conto dei medici della cooperativa in merito il mancato riconoscimento della remunerazione prevista per i corsi di specializzazione universitari. "Le cause che abbiamo patrocinato per conto dei medici della Cooperativa Medici 2000 - spiega l'avvocato Luana Garzia - sono, mutatis mutandis, come le storie del Signor Bonaventura, che culminavano sempre nella fortunata vincita di “un milione”. E valga il vero!Infatti, in virtù della fiducia accordata dalla Cooperativa e della proficua collaborazione con la medesima instauratasi, è da oltre un decennio che il nostro Studio si occupa del mancato riconoscimento della remunerazione prevista per i corsi di specializzazione universitari, frequentati tra il 1983 ed il 1991.In questi anni, si sono susseguiti numerosi ricorsi dinnanzi alle varie Corti locali che, non solo hanno contribuito a risolvere l’incertezza su rilevanti questioni giurisprudenziali (il foro territorialmente competente, la prescrizione, la quantificazione dell’indennizzo) ma si sono anche conclusi con pronunce favorevoli per i medici, per una somma complessiva di oltre 240.000 euro, ovvero circa 30mila euro per ciascun ricorrente. E la recente sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 1653 del 09/07/2018, ci offre l’occasione per fare un ulteriore bilancio in merito alla vertenza dei “medici specializzandi”.Questa ultima causa, da considerarsi “pilota”, poiché ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale anche presso il nostro Circondario, ha coinvolto altri “Specializzandi” che, oggi, vedono - finalmente - riconosciute le loro ragioni nella suddetta pronuncia.Ebbene, a seguito del rigetto – in primo grado - delle istanze dei professionisti, la Corte adita ha riformato la sentenza del Tribunale di Firenze e condannato la Stato italiano al pagamento di oltre 700.000 euro, in favore dei 23 medici ricorrenti.Ancora una volta, dunque, è la giurisprudenza a porsi come solido baluardo in difesa dei diritti dei cittadini, a fronte della persistente inerzia del legislatore, come dimostrano i numerosi disegni di legge presentati in materia, mai approvati. E, quindi, anche le “nostre cause”, come le storie del Sig. Bonaventura, si sono concluse con la consegna di “un milione”."