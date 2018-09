Settimana mondiale per l’allattamento 2018: le iniziative in provincia di Siena

Dei: “Grazie alle mamme e ai professionisti che si impegnano ogni giorno nel dare la sicurezza alle neomamme”

La Settimana mondiale per l’allattamento 2018 in Italia coincide con la prima di ottobre, il motto di quest’anno è “Allattamento: base per la vita”.Nella provincia di Siena, tutti i promotori dell’allattamento della Asl Toscana sud est scendono in campo per sostenere questa campagna, molte di loro sono mamme che aiutano altre mamme, altre professioniste dell’allattamento.Ecco le iniziative del territorio:Poggibonsi:- lunedì 1 ottobre, il personale ospedaliero, alle 15.30, presso l’auditorium di Campostaggia, alla presenza del direttore sanitario della Asl Toscana sud est, Simona Dei, festeggerà insieme a genitori e bambini con un ricco programma di animazione, conferenze e un piccolo rinfresco.Nell’occasione si svolgerà la cerimonia di consegna delle pergamene alle mamme “peer counselor” in allattamento.- mercoledì 3 ottobre, sempre all’auditorium dell’ospedale di Poggibonsi, si terrà un incontro formativo dal titolo “La normalità di allattare”. Operatori e peer counselor saranno a disposizione per informazioni e sostegno alle famiglie. Previsti giochi e animazione per i bimbi.“La settimana mondiale dell’allattamento – dichiara Monica Tiezzi, referente percorso allattamento dell’ospedale di Campostaggia – ha lo scopo di rafforzare l’importanza di lavorare insieme per proteggere e sostenere l’allattamento naturale. La collaborazione tra operatori della sanità, istituzioni locali, amministrazioni pubbliche e associazioni di volontariato ci consente di ottenere un risultato di salute importante, cioè la prevenzione di malattie infettive e croniche, a breve e a lungo termine, sia della mamma che del bambino”.Montepulciano:- martedì 2 ottobre, iniziative per genitori e bambini all’auditorium dell’ospedale di Nottola, dove saranno consegnate le pergamene alle mamme “peer counselor”.“La cultura dell’allattamento con la SAM 2018 allarga i suoi confini - dichiara Valentina Canocchi, referente percorso allattamento dell’ospedale di Nottola – Con grande soddisfazione consegneremo il 2 ottobre , i diplomi a un gruppo di circa 20 mamme, appartenenti ai territori della Valdichiana senese, aretina e Umbria, che conferendo loro il titolo di ‘peer counselor’, consulenti alla pari in allattamento: sono mamme volontarie che prestano aiuto attivo e gratuito per telefono, tramite i social o di persona, sul territorio e in ospedale, figure di sostegno formate con un corso teorico-pratico tenuto da operatori sanitari esperti, un nodo fondamentale della rete di sostegno tra pari in allattamento”.Sabato 6 ottobre, si svolgerà in contemporanea in tutta Italia un flash mob, a Poggibonsi in piazza Nagy, organizzato dall’associazione “Non solo latte, mamme per amiche” e a Cartona in fortezza Girifalco, patrocinato dal Comune e dalla Asl.“Incontrare le mamme che allattano - commenta Simona Dei, direttore sanitario Asl Toscana sud est - è sempre una grande emozione, voglio ringraziarle davvero per il prezioso ruolo all’interno della loro famiglia, ma anche come testimonial fondamentali verso mamme in attesa e neo-mamme, un importante aiuto per vivere al meglio uno dei momenti più belli per loro e per i propri bambini. Grazie a loro e anche tutte le nostre professioniste e professionisti che in un momento così delicato come la gravidanza e il puerperio si impegnano a dare la necessaria sicurezza alle neomamme”.Secondo un’indagine Istat conclusa nel 2013, nei primi mesi dopo il parto, hanno problemi di allattamento il 37,7% delle donne italiane e il 25,6% delle straniere. Tra le ragioni di somministrazione di latte artificiale nelle donne italiane si vede al primo posto la “percezione di avere poco latte”.Sempre secondo i dati Istat il numero medio di mesi di allattamento esclusivo è pari a 4,1. L’allattamento ottimale contribuisce a prevenire ogni forma di malnutrizione con effetti positivi permanenti sui bambini e sulle madri. Oltre a essere il caposaldo per una sana crescita infantile, l’allattamento è il grande livellatore che può contribuire a interrompere il circolo della povertà.