Giornata del cuore, a Siena elettrocardiogrammi gratuiti per i cittadini in piazza Matteotti

Raccolta fondi per la ricerca con la vendita delle noci della solidarietà

Le “noci del cuore” a sostegno della ricerca sulle malattie cardiovascolari ed esami gratuiti per la cittadinanza. Così, sabato 6 ottobre, Siena celebra la Giornata nazionale del Cuore: dalle 10 alle 18 cardiologi e infermieri della UOC Cardiologia ospedaliera dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese saranno in piazza Matteotti, nel pieno centro della città di Siena, a disposizione di chiunque vorrà sottoporsi gratuitamente a un esame con elettrocardiogramma. Durante la giornata verrà inoltre effettuata anche la vendita delle “noci del cuore”, i cui proventi saranno interamente devoluti alla prevenzione e alla ricerca sulle malattie cardiovascolari.L’evento, patrocinato dal Comune di Siena, è organizzato dalla UOC Cardiologia ospedaliera dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese in collaborazione con l’Associazione Conacuore onlus, cioè il coordinamento delle associazioni nazionali sul cuore, Fondazione Italiana per il Cuore, Associazione Siena Cuore e Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia.