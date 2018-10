Alle Terme Antica Querciolaia autunno di cinema e gusto

Per la prima volta appuntamento venerdì 12 ottobre con la commedia 'Giù al Nord' e i sapori della filiera enogastronomica senese e toscana

L'autunno delle Terme Antica Querciolaia profuma di cinema e ha il sapore della buona cucina toscana. Per la prima volta, la stagione di ‘Al cinema con gusto alle terme’, la rassegna dedicata alla visione dei film coccolati dai vapori termali e dai sapori della filiera enogastronomica senese e toscana, proseguirà con un appuntamento speciale in programma venerdì 12 ottobre con la divertente commedia ‘Giù al Nord’.La proposta wellness delle Terme Aq. Per chi è a caccia di relax e coccole la serata prenderà il via alle ore 19.30, quando le porte dell’arena dei sapori si spalancheranno per gustare le proposte del ristorante delle terme. E dopo l’appuntamento a tavola, impossibile rinunciare a un tuffo nelle calde acque termali che sgorgano dal sottosuolo a una temperatura di 39-40 gradi. Un vero elisir di bellezza da godere anche durante l’autunno, grazie alla possibilità di assistere alla visione della pellicola di Dany Boon, direttamente immersi nelle calde piscine dello stabilimento.Info e prenotazioni. "Al cinema con gusto alle Terme" è un’idea di Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, promossa e ospitata dalle Terme Antica Querciolaia in collaborazione con Mcm Service, con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e con il contributo di Estra. Le serate sono a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria, chiamando il numero di telefono 0577-724091 al costo di 25 euro (assaggi a bordo vasca, film e bagno notturno). In caso di maltempo, la serata si svolgerà negli spazi interni alla struttura. La quinta edizione della rassegna si concluderà venerdì 16 novembre con la visione di ‘Tutta colpa di Freud’ di Paolo Genovese.Terme Aq: info utili. Le Terme Antica Querciolaia si trovano a Rapolano Terme, in provincia di Siena. Sono aperte, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19; mentre il sabato l’orario è prolungato fino all’una di notte e la domenica dalle ore 9 alle ore 20. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0577-724091, scrivere una mail all’indirizzo infoterme@termeaq.it oppure visitare la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia” o il sito internet www.termeaq.it