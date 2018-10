TEDx: il professor Michele Maio protagonista all’evento sull’innovazione a Milano

Condividere idee ed esperienze innovative, questo lo spirito con cui è nata l’iniziativa TEDx, che vedrà protagonista anche il professor Michele Maio, direttore Centro Immunoncologia Aou Senese il prossimo 14 ottobre a Milano, per un evento già sold out da mesi.TED ha inizio nel 1984 come luogo di condivisione tra innovatori e leader in Technology, Entertainment e Design e, dopo 31 anni, è diventato una rete globale di individui che credono nell'importanza della diffusione delle idee e delle esperienze innovative e positive.“Sarà un confronto attivo tra protagonisti di discipline diverse, tra cui arte, robotica, diplomazia internazionale, architettura, giornalismo e neuroscienze – spiega Maio – nel nostro caso farò un approfondimento su come l’immunoncologia ha cambiato il modo di curare il cancro, cosa ha significato per noi immunoncologi il Nobel per la medicina 2018 a questa disciplina, come siamo cambiati noi medici nell’approccio alla malattia e come è cambiato anche il rapporto tra medico e paziente, con maggiore complicità e comunicazione”.Nello spirito di “idee che meritano di essere diffuse“ TED ha lanciato un programma di eventi locali, come quello in programma a Milano, chiamato TEDx, organizzati in modo indipendente, con il proposito di riunire persone per condividere un'esperienza simile a quella che si vive al TED.