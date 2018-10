Un caso di meningite di tipo B a Colle di Val d'Elsa

Il paziente, arrivato in Pronto Soccorso di Siena in condizioni serie, è stato prontamente preso in cura e poi trasferito all’ospedale pediatrico Meyer

Nella giornata di domenica 14 ottobre è stato ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte un giovane paziente, proveniente da Colle di Val d'Elsa, affetto da meningite di tipo B. Il ragazzo è giunto al Pronto Soccorso dell’ospedale senese verso le ore 11, con il servizio di emergenza 118 in ambulanza, in codice rosso e in condizioni serie. E’ stato prontamente preso in cura da tutta l’équipe multidisciplinare, composta anche da pediatri, infettivologi e anestesisti e, nel pomeriggio di domenica, è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Tutto il personale che lo ha avuto in cura è stato sottoposto a profilassi preventiva ed è stata data immediata comunicazione all’Azienda Usl Toscana sud est per le opportune verifiche in ambito familiare e sociale.