Caso di meningite a Colle di Val d'Elsa: comunicazione del Comune

"Il Comune di Colle di Val d’Elsa, in collaborazione con il Dott. Fausto Valentini dell’Ufficio di igiene della ASL e la scuola media Arnolfo di Cambio, vuole dare una comunicazione chiara ed esaustiva su quanto avvenuto ad un nostro alunno della scuola secondaria di primo grado di Colle di val d’Elsa". Così una nota ufficiale del Comune di Colle di Val d'Elsa."Questa mattina, all’ingresso della scuola, siamo stati informati dal Dott. Fausto Valentini dell’Ufficio di Igiene della ASL, che un nostro alunno nella giornata di ieri è stato ricoverato con diagnosi di meningite meningococcica; il ragazzo era stato regolarmente vaccinato per i ceppi A,C,Y,W di meningococco.L’Ufficio di igiene preposto a mettere in atto tutte le procedure previste in questi casi, ha immediatamente richiesto l’elenco degli alunni e i recapiti delle famiglie solo e soltanto delle classi che devono sottoporsi alla profilassi antibiotica come da protocollo regionale. Le famiglie sono state immediatamente contattate dalla scuola e dalla Asl in collaborazione con i medici di famiglia ed i pediatri, e si sono già tutte attivate così come i docenti interessati.Poiché, come ribadito dal medico, il contagio può avvenire soltanto per contatto diretto e prolungato (per goccioline di saliva), tutti gli altri alunni e il personale non devono sottoporsi ad alcun tipo di trattamento di profilassi antibiotica.D’altronde gli alunni interessati sono a questo punto protetti dall’insorgere della malattia, poiché hanno iniziato la profilassi antibiotica e non sono contagiosi.Ancora una volta Il Comune di Colle di Val d’Elsa, insieme al Dott. Fausto Valentini e la scuola media Arnolfo di Cambio ribadiscono l’importanza della vaccinazione, poiché gli alunni vaccinati sono maggiormente protetti, non solo per se stessi ma anche per la comunità. "