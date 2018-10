Neuroscienze: Consensus Conference alla Certosa di Pontignano

Dal 17 al 20 ottobre scienziati provenienti da tutto il mondo a Siena per scrivere le nuove linee guida per l'utilizzo della Stimolazione Magnetica Transcranica

Meeting internazionale di neuroscienze sulla stimolazione magnetica transcranica alla Certosa di Pontignano. L'evento, che si terrà dal 17 al 20 ottobre, è organizzato dal professor Simone Rossi, neurologo del Dipartimento di Scienze neurologiche e neurosensoriali, diretto dal professor Alessandro Rossi, del policlinico Santa Maria alle Scotte.“Obiettivo della Consensus Conference – spiega Simone Rossi – è scrivere le nuove linee guida internazionali per l’utilizzo della TMS, la stimolazione magnetica transcranica, in ricerca e nella pratica clinica. La TMS è una metodica di stimolazione cerebrale non invasiva che sta trovando applicazioni terapeutiche in numerose patologie psichiatriche e neurologiche”.La conferenza di Pontignano è stata commissionata dalla Federazione Internazionale di Neurofisiologica Clinica (IFCN) che ha scelto nuovamente Siena, a distanza di dieci anni dall’ultima Consensus Conference, che risale al marzo 2008, tenutasi sempre a Pontignano. Parteciperanno illustri neuroscienziati tra cui: Mark Hallett (presidente IFCN), Walter Paulus (presidente del capitolo europeo dell’IFCN), Yoshikatsu Ugawa (presidente del capito asiatico dell’IFCN) Alvaro Pascual-Leone (preside della Harvard University), Paolo Maria Rossini (direttore della Neurologia del Policlinico Gemelli) e tanti altri scienziati, provenienti da tutti i continenti.