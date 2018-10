Festa del Volontariato A.V.O., Associazione Volontari Ospedalieri

L’Assoviazione Volontari Ospedalieri “AVO Siena” è presente nel territorio senese da più di 30 anni e svolge la sua attività presso l’ospedale Le Scotte di Siena, l’ospedale di Nottola (Montepulciano), l’ospedale di Campostaggia (Poggibonsi) e le Residenze per Anziani ASP Siena.Per diventare volontario AVO non occorrono doti particolari. E’ importante la predisposizione ad ascoltare chi soffre ed offrire il proprio ascolto come strumento per lenire la sofferenza.Ricordiamo che il prossimo 24 ottobre è la X Giornata nazionale AVO, “IO VIVO L’AVO”. Quest’anno la FederAvo ha voluto valorizzare e mettere al centro del nostro obiettivo il volontario ed il suo vivere l’associazione sentendola propria. Si vuole rafforzare il senso di appartenenza all’associazione, centrando la giornata sulla figura del volontario che opera non come singolo ma come membro e rappresentante dell’associazione.A Siena nella giornata del 24 ottobre saremo presenti con un gazebo, per dare informazioni, in piazza Salimbeni, e al centro commerciale “I Gelsi“ di Sinalunga, mentre il 25 ottobre saremo all’ospedale di Campostaggia.Tutti sono invitati e possono partecipare liberamente, chiedendo le informazioni che riterranno utili. Poter contare sulla presenza e la condivisione di molti sarebbe per noi motivo di grande soddisfazione e stimolo per proseguire nel nostro servizio.Segnaliamo inoltre per il 27 ottobre ore 17.30 un concerto nella chiesa di San Girolamo in Campansi con l’Unione Corale Senese “Ettore Bastianini”, un’occasione di festa per i volontari e per gli ospiti del Campansi.