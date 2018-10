Il dottor Giuseppe Oliveri, direttore UOC Neurochirurgia, ospite dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Arezzo

Condividere conoscenze e novità in neurochirurgia nell'Area Vasta sud est. Questo uno degli obiettivi dell'incontro che si terrà il prossimo 25 ottobre, alle ore 19.30, presso l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Arezzo che ha invitato il dottor Giuseppe Oliveri, direttore UOC Neurochirurgia Ospedaliera dell'Aou Senese, per illustrare i più innovativi aspetti della neurochirurgia e condividere con i colleghi medici le ultime novità.«Sono lieto e onorato dell'invito dei colleghi - spiega Oliveri - con cui lavoriamo molto in Area Vasta. Terrò un approfondimento sulla neurochirurgia maggiore e su tutti gli aspetti organizzativi che caratterizzano i nostri percorsi, compresi quelli di emergenza e urgenza. Siena, per la neurochirurgia, come ospedale di alta specializzazione, è punto di riferimento per tutti i traumi che si verificano nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto ma anche per le patologie cerebrovascolari complesse, compresi i tumori cerebrali, con attività che si articola in neurochirurgia oncologica, vascolare, vertebrale, dei nervi periferici e funzionale».