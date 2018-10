Pomodoro protagonista a ''Tutta salute'' su Rai3, in studio la dottoressa Barbara Paolini

Un alimento fondamentale della cosiddetta “dieta mediterranea” e ingrediente indispensabile per numerose preparazioni dei piatti della tradizione italiana. È il pomodoro il protagonista principale della puntata di “Tutta salute” di venerdì 26 ottobre, in onda su Rai 3 a partire dalle 10.45.Ospite in studio la dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e vicesegretario dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica. La dottoressa Paolini parlerà di quelle che sono le qualità nutrizionali dei pomodori, nelle rispettive tipologie e varietà, con specifici approfondimenti sugli aspetti legati ad un loro corretto e sano consumo.Tra gli aspetti analizzati anche le varie funzioni del pomodoro, alimento in grado di svolgere una funzione protettiva del sistema cardiovascolare ma anche preventiva nei confronti di tumori (a pancreas, apparato digerente, prostata, seno, fegato, pelle per esempio), malattie degenerative del sistema nervoso centrale (come Alzheimer, Parkinson), osteoporosi e alcune forme di diabete (mellito), ma anche della degenerazione maculare senile (DMS), dell’infertilità maschile e dell’invecchiamento della pelle.