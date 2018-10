Tra nutrizione e nutraceutica: se ne parla a Siena alla Farmacia comunale 3

La dottoressa Margherita Groppa spiegherà quali sono le scelte più adeguate da effettuare in base a parametri individuali e quanto una corretta alimentazione può aiutare a prevenire importanti patologie

Mangiare sano e equilibrato consapevoli della composizione degli alimenti che portiamo in tavola. Si parlerà di questo ma anche di alimentazione per la prevenzione di importanti patologie venerdì 26 ottobre a Siena nei locali della Farmacia comunale n.3 alla stazione ferroviaria (ore 17 – ingresso gratuito).“Tra nutrizione e nutraceutica” è il titolo dell’incontro con la dottoressa Margherita Groppa che spiegherà l’importanza di ciò che mangiamo e quali sono le scelte più adeguate da effettuare in base a parametri individuali. Si parlerà anche di nutraceutica che facendo ricorso ad integratori alimentari, principi nutrizionali e complessi vitaminici ha lo scopo di migliorare la qualità della vita e rallentare il processo di invecchiamento cellulare e controllare l'andamento di patologie croniche. Al termine dell’incontro ai partecipanti sarà offerto un buffet.