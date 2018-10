Maltempo: l’Unità di Crisi dell’AOU Senese al lavoro per ripristinare la regolare accessibilità e attività del policlinico di Siena

Prosegue l’attività dell’Unità di Crisi dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, attivata da lunedì 29 ottobre a causa dell’ondata di maltempo, con forte vento e pioggia, che ha procurato diversi disagi al policlinico Santa Maria alle Scotte.I lavori, necessari per far fronte all’emergenza, sono proseguiti per tutta la giornata di martedì 30 ottobre. In particolare, sono state sostituite le finestre e gli infissi risultati danneggiati da alcuni oggetti esterni trasportati dalle raffiche di vento. A causa di alcuni allagamenti dovuti alla pioggia, risultano ancora impraticabili alcuni corridoi di collegamento da e verso il DEA, Dipartimento di Emergenza e Accertazione: i lavori per il ripristino delle strutture dureranno alcuni giorni. Sono comunque stati segnalati a personale e utenti percorsi alternativi per garantire il regolare collegamento dei reparti. All’esterno del policlinico Santa Maria alle Scotte, mentre sono stati raccolti tutti i rami caduti a causa del vento e tagliate le piante ritenute pericolanti, risulta ancora chiuso in via precauzionale il parcheggio nell’area dell’ex pronto soccorso (piazzale lotto 1): in particolare, in questa area, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione di un cavo sospeso dal tetto del primo lotto. Nelle prossime ore sarà ripristinata la normale viabilità. Tutti i professionisti stanno continuando a monitorare e seguire la situazione con grande attenzione.