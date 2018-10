In occasione della festività di Ognissanti, venerdì 2 novembre la sede Asl Toscana sud est in piazzale Rosselli resterà chiusa e saranno sospesi quindi i servizi amministrativi.Lo stesso giorno, gli ambulatori del servizio SMIA - Salute Mentale Infanzia e Adolescenza – sospenderanno l’attività in tutta la provincia. Nelle singole sedi zonali sarà comunque attiva la segreteria telefonica per informazioni urgenti.