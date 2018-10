Immunoncologia: presentato a Milano ''Il cancro ha già perso'', nuovo libro del professor Michele Maio e del giornalista Giovanni Minoli

Sala gremita con oltre 200 persone per la presentazione del libro “Il cancro ha già perso”, scritto da Michele Maio, direttore del Centro di Immunoncologia e dell’UOC Immunoterapia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, insieme al giornalista Giovanni Minoli. L’evento, moderato da Melania Rizzoli, medico e giornalista, si è svolto a Milano, presso la libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele.La “rivoluzione da Nobel dell’immunoterapia dei tumori” è il tema della pubblicazione, un faccia a faccia illuminante su nuovi sviluppi, nuove cure, nuove frontiere dell’immunoterapia oncologica.«Amore per l'uomo e amore per la ricerca - ha detto Minoli - sono due elementi che, coniugati insieme, possono davvero fare la rivoluzione». Un libro che «nasce da un percorso fatto insieme a Giovanni Minoli», ha evidenziato Maio.La pubblicazione del libro “Il cancro ha già perso” arriva a poche settimane dal conferimento del premio Nobel per la medicina agli studi sull’immunoterapia del cancro, portati avanti dagli scienziati James Allison e Tasuku Honjo.