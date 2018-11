Siena, ''Pomeriggi di ascolto'' organizzati dalla Commissione servizi sanitari e sociali

La Commissione consiliare Servizi Sanitari e Sociali si è riunita per la prima volta lo scorso 24 ottobre per delineare il programma delle attività che si concentrerà, in questa prima fase, sull’ascolto dei cittadini-utenti e degli operatori sanitari, e sul confronto con gli enti competenti (Azienda Ospedaliera, ASL sud est e Università degli Studi), coordinati con l’assessore alla Sanità Francesca Appolloni.L’obiettivo è quello di raccogliere le problematiche e le esperienze di chi si avvale dei servizi sanitari e sociali e di chi ci lavora.I pomeriggi di ascolto saranno a cadenza mensile, ogni ultimo giovedì del mese, a partire dal prossimo 29 novembre dalle ore 15 alle 18.L’appuntamento si terrà nella Sala Stampa a Palazzo Berlinghieri (P.zza Il Campo, 7/8).