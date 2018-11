Progetto tiroide di Fondazione ANT a Siena

Per la prima volta a Siena il progetto di prevenzione oncologica ANT dedicato alle patologie tiroidee

Dopo le numerose giornate di visite gratuite di Progetto melanoma organizzate negli ultimi anni, Fondazione ANT porta per la prima volta a Siena il Progetto Tiroide. Grazie ai fondi raccolti dai Volontari nella zona di Siena, il 15 e 16 novembre i cittadini di Siena e Provincia avranno a disposizione 60 visite ecografiche gratuite.Le giornate saranno ospitate dal Centro Dedalo, situato in Strada Massetana Romana 34. Un medico specialista di Fondazione ANT eseguirà i controlli ecografici gratuiti per la diagnosi precoce di eventuali noduli tiroidei. Le prenotazioni telefoniche obbligatorie per accedere alle visite, andranno dal 7 al 14 novembre. Sarà possibile chiamare solo in orario 9,30-13, il n.3490693571, fino ad esaurimento posti.Nell’ambito del Progetto Tiroide ANT, si eseguono ecografie al fine di valutare la presenza di noduli nel contesto della ghiandola. L’incidenza dei noduli tiroidei è alta, variando dal 20% al 76%. Nella maggioranza dei casi hanno caratteristiche ecografiche benigne, decorrono in modo asintomatico e richiedono solo il controllo nel tempo mentre solo il 5% di quelli rilevati sono tumori maligni. Questi sono quindi relativamente rari (1-2% di tutti i tumori maligni), colpiscono prevalentemente il sesso femminile e, pur essendo più frequenti nelle persone anziane, possono colpire anche bambini, adolescenti e soggetti di media età.Le caratteristiche ecografiche riscontrate durante l'esame pertanto possono consigliare ulteriori approfondimenti diagnostici strumentali, laboratoristici e citologici (agoaspirato).La prevenzione è l'unica vera arma efficace per combattere il cancro: un corretto stile di vita, una sana alimentazione ed un’attenzione particolare alla diagnosi precoce migliorano la qualità della vita e la prognosi quoad vitam per molte delle neoplasie diagnosticabili tempestivamente. È proprio seguendo questa linea che ANT ha da tempo attivato in Toscana e su tutto il territorio nazionale campagne di informazione sanitaria e progetti di diagnosi precoce rivolte al alcune neoplasie ad incidenza aumentata, non oggetto di screening di massa, come le neoplasie di cute e tiroide.Per conoscere il calendario mensile delle visite ANT nella nostra regione, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT in Toscana e offrire il proprio aiuto come volontari nella zona di Siena è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210.