Un numero contro stalking e violenza, la Regione rilancia il 1522

La Regione Toscana rilancia la campagna contro la violenza sulle donne per per promuovere la conoscenza del numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522. Il numero è stato attivato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è collegato alla rete dei centri antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio.La campagna toscana sarà presentata domani, giovedì 8 novembre, alle ore 12, in Sala Stampa Cutuli, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Firenze, nel corso di una conferenza stampa con la vice presidente della Regione Toscana Monica Barni e alla quale saranno presenti anche la presidente della comissione pari opportunità del consiglio regionale Rosanna Pugnalini, il presidente del Corecom Enzo Brogi, i rappresentanti di istituzioni, ordini e collegi professionali, grande distribuzione e categorie economiche toscane.