Presentato il bando ''Siena Di&Per tutti 2018''

L'assessore Appolloni: "Confermato il sostegno e l'incoraggiamento alle organizzazioni del Terzo Settore"

Giovedì 8 novembre, in conferenza stampa, l’assessore ai Servizi Sociali Francesca Appolloni ha illustrato il bando “Siena Di&Per tutti 2018”, relativo a progetti volti al sostegno di persone con disabilità, o parte di percorsi di inserimento socio-terapeutico."Con il Bando – ha sottolineato l'assessore - l'Amministrazione intende coinvolgere gli enti del Terzo Settore, operanti nel territorio comunale, nell'attivazione di progetti a sostegno della disabilità e di superamento del disagio, con l'obiettivo di raggiungere le fasce deboli della popolazione (disabili e persone in inserimento socio-terapeutico). Il Comune intende, così, confermare il sostegno e l'incoraggiamento alle organizzazioni del Terzo Settore che rappresentano un tessuto indispensabile nella nostra realtà"."Le associazioni e le cooperative iscritte ai relativi albi regionali – ha proseguito - potranno presentare proposte progettuali utili allo sviluppo della “rete sociale” cittadina, il cui scopo, a partire dalla situazione di difficoltà, è la realizzazione di concrete attività di sostegno, che contribuiscano a migliorare la qualità di vita sia dei cittadini senesi sia delle loro famiglie".L’obiettivo delle azioni progettuali sta nel favorire percorsi inclusivi, in particolare incentivando la partecipazione delle persone disabili o in situazione di disagio, nella socializzazione e nel mantenimento dell'autonomia personale e sociale, promuovendo gli inserimenti socio-terapeutici, anche indirizzati a piccole azioni di manutenzione di luoghi pubblici della città."In base alla risposta all'avviso, l'Amministrazione potrà valutare la possibilità di ampliare il bando coinvolgendo anche altre fasce di potenziali utenti"."Il Bando – ha informato il funzionario comunale Paola Poggesi - mette a disposizione per quest'anno complessivamente 75mila euro: 65mila euro per le associazioni di volontariato e 10mila per le cooperative sociali".Le proposte per il finanziamento dei progetti, da iniziare entro il 31 gennaio e terminare il 31 maggio 2019, devono essere presentate entro il prossimo 19 novembre, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal link http://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Siena-DI-PER-Tutti-20182 Per ulteriori informazioni contattare il competente ufficio allo 0577/292133-2624.