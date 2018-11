Nottola: attivo l'ambulatorio dedicato agli esami di laboratorio eseguiti presso l'AOU Senese

Da oggi, lunedì 12 novembre, all'ospedale di Nottola (Montepulciano) è attivo un ambulatorio prelievi per quei pazienti che hanno esami specialistici di Medicina di Laboratorio eseguiti all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese."Questo ambulatorio - sottolinea Rosa La Mantia, direttore ospedale di Nottola - permette alla Asl Toscana sud est di ampliare l'offerta dei servizi rivolti al territorio e garantisce una risposta più veloce e adeguata. Risponde quindi alla logica aziendale di miglioramento continuo a favore dei cittadini".Le varie professionalità coinvolte nel progetto sono l'Ufficio Supporto amministrativo di Zona, gli operatori degli sportelli ticket, di Estar, dell'Area Infrastrutture processi e flussi e Laboratorio Analisi, coordinati dalla dottoressa La Mantia. Tutti si sono adoperati affinché il lavoro di squadra fosse l'espressione di un buon servizio di qualità al cittadino.I prelievi destinati a Siena vengono effettuati dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 09.30, all'ambulatorio dedicato (numero 22), al piano terra dell'ospedale, vicino all'ambulatorio dei prelievi pediatrici.Per accedere all'ambulatorio prelievi per Siena non è necessario prenotare al CUP, è sufficiente presentarsi agli sportelli ticket dell'Ospedale, prendere il numero dal totem collocato davanti agli sportelli stessi, digitando “esami di laboratorio” e poi “esami per Siena”, fare l'accettazione e quindi andare al Punto prelievi.