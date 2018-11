Siena, alla Biblioteca degli Intronati incontro sulla prematurità

Mercoledì prossimo 14 novembre alle ore 17,30 la Sala Storica della Biblioteca comunale degli Intronati (via della Sapienza, 5) ospiterà un incontro aperto alla cittadinanza, a ingresso libero, sulla prematurità, nell'ambito delle iniziative legate alla Giornata mondiale della prematurità.L'appuntamento, curato dall'unità operativa di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) di Siena e dalla stessa Biblioteca, con il sostegno dell'associazione Cuore di maglia, Coccinelle “Amici del neonato” e il comitato aretino Neonatologia onlus, vedrà alternarsi vari professionisti del settore che parleranno delle buone pratiche per lo sviluppo infantile, fondamentali dall'inizio della vita.Di seguito il programma del pomeriggio: 16,30-16,50 “Nurturing care in epoca perinatale”, introduce Barbara Tomasini, direttore UOC Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena; dalle 16,50 alle 17,10 “I comportamenti ci guidano... la NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program)”, con Elena Pappadopulo, Barbara Tecce e Elenia Giometti, dell'A.O.U. senese; a seguire dalle 17,10 alle 17,30 “Pelle a Pelle”, con Mariarosaria Matera, dell'Ospedale Misericordia di Grosseto; 17,30-17,50 “Musicoterapia in Neonatologia e Tin”, con Letizia Magi, dirigente medico, e Gianni Cipriani, musico-terapeuta, dell'Ospedale San Donato di Arezzo; 17,50-18,10 “Massaggio Infantile”, con Elisa Melacci, Presidente Nazionale A.I.M.I. (Associazione italiana messaggio infantile) all'Ospedale di Nottola; 18,10-18,30 “A fil di voce: NpL (nati per leggere), NpM (nati per la musica) in Terapia intensiva Neonatale“ di Fiorenza Poli, Silvia Dragoni, Stefania Polvani.L'appuntamento si concluderà con l'intervento di Raffaele Ascheri, Presidente della Biblioteca degli Intronati, e Valtere Giovannini, Direttore Generale dell'Azienda ospeliera senese.