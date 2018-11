Alle Terme Antica Querciolaia ultimo appuntamento di ''Al cinema con gusto''

La quinta stagione della rassegna si chiuderà venerdì 16 novembre con il film di Paolo Genovese ‘Tutta colpa di Freud’

Si chiude con la proiezione di ‘Tutta colpa di Freud’ la quinta edizione di 'Al cinema con gusto alle terme Antica Querciolaia'. L’appuntamento con la rassegna più golosa dell’anno tornerà venerdì 16 novembre con le degustazioni e la visione del film diretto da Paolo Genovese. La serata si aprirà alle ore 19.30 con l’appuntamento a tavola con gli assaggi gourmet dei prodotti enogastronomici delle Terre di Siena e proseguirà, comodamente immersi nelle calde acque termali, con la visione della pellicola che ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d'Argento, 2 candidature a David di Donatello, con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Laura Adriani. Una serata da vivere in assoluto relax e da godere fino all’una di notte coccolati dai vapori termali.Info e prenotazioni. "Al cinema con gusto alle Terme" è un’idea di Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, promossa e ospitata dalle Terme Antica Querciolaia in collaborazione con Mcm Service, con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e con il contributo di Estra. La serata è a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria, chiamando il numero di telefono 0577-724091 al costo di 25 euro e comprende degustazioni, film e bagno notturno.Terme Aq: info utili. Le Terme Antica Querciolaia si trovano a Rapolano Terme, in provincia di Siena. Sono aperte, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19; mentre il sabato l’orario è prolungato fino all’una di notte e la domenica dalle ore 9 alle ore 20. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0577-724091, scrivere una mail all’indirizzo infoterme@termeaq.it oppure visitare la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia” o il sito internet www.termeaq.it