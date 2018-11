''Asta del cuore'', raccolta fondi per il ludobus dei Progetti Vita Siena e Grosseto

Sabato 17 novembre si tiene a Siena, in via Salicotto 23, alle ore 16,00, l’Asta del cuore, raccolta fondi a favore del ‘ludobus’ per la formazione di volontari laici alle manovre salvavita e utilizzo del BLSD nel sud della Toscana per i Progetti Vita Siena e Grosseto, a cura di Siena Cuore Onlus.Artisti, scrittori e privati hanno messo a disposizione loro opere per contribuire ad ottenere un ricavato a favore dell’acquisto di macchinari e attrezzature indispensabili per attrezzare un veicolo che possa spostarsi sui territori e portare facilmente il know-how a disposizione di scuole, enti e organizzazioni pubbliche e private interessate, contribuendo attivamente alla costruzione di territori cardioprotetti.“Grazie alla nostra attività mirata alle scuole, in particolar modo a quelle di primo grado, - spiega Juri Gorelli, presidente di Siena Cuore - oggi ci troviamo con un grosso numero di istituti che richiedono il nostro intervento sia nel sensibilizzare che nell’informare i bambini ed i ragazzi alle manovre salvavita. Tra Siena e provincia abbiamo interessato oltre 20 istituti scolastici, pertanto questa mole di attività ci trova costretti ad organizzarci con mezzi ed attrezzature adatte a sopperire alle nostre carenze, ed ecco perché l’idea del Ludobus BLSD, un mezzo attrezzato con tutto il necessario (manichini, dae trainer e manichini pediatrici ecc), che ci renda facile la divulgazione delle manovre blsd”.L’evento è in collaborazione con il Gruppo Scrittori Senesi e Arsanima.Siena Cuore Onlus è nata con lo scopo di divulgare la cultura della defibrillazione precoce e di sensibilizzare e promuovere l’uso dei defibrillatori con iniziative di informazione e la donazione di apparecchi acquistati attraverso raccolte fondi.Per informazioni: SienaCuore, sienacuore@libero.it +39 3398712434.