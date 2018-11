''Campansi aperto'' tra musica, giochi e mostre

Dal 21 al 23 novembre tre giorni per far conoscere alla città i servizi delle strutture gestite da Asp Città di Siena

Tre giorni per far conoscere alla città i servizi alla persona offerti dall’azienda senese Asp Città di Siena. “Campansi aperto”, l’iniziativa patrocinata dal Comune di Siena in programma dal 21 al 23 novembre, rappresenta l’occasione per far visitare le strutture e presentarle alla cittadinanza.«Anche quest’anno siamo giunti a questo appuntamento, ormai diventato tradizione per la città e per i nostri ospiti – dichiara Massimo Bianchi, presidente di Asp Città di Siena –. Un’occasione unica per mostrare i nostri servizi e attività quotidiane all’interno delle nostre strutture, sempre più attive nel panorama socio sanitario cittadino e toscano. L’idea di coniugare in tre giorni divertimento, musica, spettacoli e mostre si sta rivelando anno dopo anno sempre più vincente. E il merito e il mio ringraziamento va al personale delle nostre strutture, agli sponsor, a tutte le Associazioni, Enti e Istituti scolastici che ci sostengono ormai da anni.Il programma – Tra gli appuntamenti di maggior rilievo si segnala quello di mercoledì 21 novembre quando, nel pomeriggio, si terrà l’inaugurazione del nuovo sistema di illuminazione nella galleria di ingresso donato dalla ditta Elettromeccanica Senese.Altra importante sinergia è rappresentata dalla iniziativa che si svolgerà la mattina nella struttura Caccialupi e denominata “Campo base 3-100”, giochi intergenerazionali con la scuola dell’infanzia “Su misura” di Costafabbri, con gli anziani della struttura e con i loro familiari.Nel pomeriggio di giovedì 22 novembre nella struttura Butini Bourke sarà inaugurata la mostra fotografica “Noi siamo le colonne – Le donne del Butini Bourke”. A seguire si esibiranno i bambini della sezione karate della Polisportiva Mens Sana Basket 1871.L’evento conclusivo si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 23 novembre quando, presso la Struttura Campansi, l’Accademia di Canto Moderno presenterà “Hollywood Party”, concerto-spettacolo ispirato alle atmosfere hollywoodiane degli anni Cinquanta e Sessanta.La tre giorni di Campansi Aperto sarà anche l’occasione per far conoscere la vasta gamma dei prodotti a marchio “Asp Città di Siena” (cosmetici, integratori, creme viso e corpo, shampoo e bagnoschiuma) in vendita nelle farmacie comunali di Via Veneto, di via Aretina e Stazione Ferroviaria e particolarmente apprezzati per la loro formulazione ed efficacia e per il rapporto qualità prezzo.Durante i tre giorni di Campansi Aperto si svolgerà il consueto mercatino dell’Associazione Avo.