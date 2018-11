Ordine dei Medici e Tribunale del Malato: un pomeriggio aperto a tutti per parlare di vaccini

I vaccini e la loro importanza, è il tema dell’incontro sostenuto dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Siena a fianco dell’associazione Cittadinanzattiva di Siena. Si tratta del primo open day del Tribunale per i Diritti del Malato che si terrà venerdì 16 novembre alle ore 16,30 nella sala della Suvera gentilmente concessa dall’Accademia dei Rozzi.Il dottor Paolo Almi sarà il relatore dell’evento divulgativo che spiegherà l’importanza della campagna vaccinale e sarà a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini che vorranno partecipare.“Per noi è importante accogliere le richieste dei cittadini e per questo abbiamo voluto essere a fianco di Cittadinzattiva e del Tribunale del malato - ha detto il presidente dell’ordine dei medici Roberto Monaco - vaccinarsi è un gesto di civiltà perché non tutti i bambini possono farlo e una massiva vaccinazione che porta alla quella che chiamiamo immunità di gregge, tutela le fragilità della nostra società”