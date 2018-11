A Chianciano Terme il congresso ''Dalla diagnosi dell’infertilità alla PMA: ttecniche operative, percorsi terapeutici, aspetti legali''

Si terrà venerdi e sabato 16 e 17 novembre a Chianciano Terme presso Chianciano Salute, struttura sanitaria dove si effettuano tecniche di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) in convenzione con il SSN, in via Marchesi, 73, il congresso “Dalla diagnosi dell’infertilità alla PMA: Tecniche operative, percorsi terapeutici, aspetti legali”.Interverranno tra gli altri all’evento il dott. Alfonso Maria Irollo, ginecologo esperto in PMA, direttore della Chianciano Salute PMA e presidente della Pamegeiss società scientifica, il biologo Raffaele Aiello, la ginecologa Maria Francesca Gangale, la ginecologa Antonella Tartaglione. L’obiettivo di tale confronto è quello di informare medici ginecologi, medici della medicina generale, pediatri, biologi e ostetriche, sullo stato attuale della PMA, sull’importanza della prevenzione e sulle novità diagnostiche e terapeutiche nella procreazione medicalmente assistita.