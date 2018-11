''Salute d’impresa'': le professioni sanitarie e del benessere alle prese con le nuove tecnologie

Iniziativa per medici, farmacisti, erboristi, specialisti promossa da Siena Salute e Confesercenti Siena

“Salute d’impresa – professioni sanitarie e professionalità di servizio” è il titolo dell’iniziativa in programma giovedì 22 novembre a Siena, e dedicata alle problematiche che le innovazioni nelle tecnologie digitali comportano per medici, farmacisti, erboristi e operatori del benessere. In apertura Marianna Alicino (giornalista e specialista shiatsu) coinvolgerà i partecipanti proprio sulle modalità con cui “comunicare la salute”. A seguire, due interventi dedicati a temi di attualità che comportano specifici accorgimenti per questo settore: la fatturazione elettronica, prevista dal 1 gennaio anche per questo tipo di liberi professionisti, e la gestione dei dati sensibili dei pazienti che vengono raccolti nelle strutture sanitarie. A trattare questi due aspetti saranno Silvia Mariotti e Anna Tani, rispettivamente Responsabili dell’Ufficio tributario e fiscale e dell’Ufficio privacy di Confesercenti Siena.L’iniziativa, promossa da Siena Salute e Confesercenti Siena, è in programma nell’aula polivalente Confesercenti (Strada statale 73 levante, 10 Siena) con inizio alle 9.30. per gli operatori del settore l’ingresso è libero previa prenotazione su www.eventbrite.it/e/biglietti-salute-dimpresa-51577078430 o al 0577 252237.