''Il mio compagno speciale'', concorso scolastico dell'associazione Piccolo Principe

Venerdì 23 novembre alle ore 15:30, nell'aula magna del Liceo artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena, l’Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe presenterà il nuovo bando del concorso scolastico "Il mio compagno speciale" (rivolto a tutti gli studenti delle scuole materne, primarie, secondarie di I e II grado della provincia di Siena). Verrà anche inaugurata una mostra degli elaborati più belli ricevuti nei sei anni precedenti del concorso. Subito dopo, insieme a Ufficio scolastico territoriale, USL Toscana sud est, Università di Siena, Provincia di Siena, Comune di Siena, Comune di San Gimignano, Lions Club di Siena e alla ditta Diba70 di San Gimignano, si terrà una conferenza sulla scuola per cercare di illustrare i diversi aspetti dell’inclusione scolastica e i servizi attivi nel senese a beneficio degli studenti più deboli, fornendo riferimenti a cui insegnanti e genitori possono rivolgersi. Saranno inoltre presentati: un progetto di sensibilizzazione verso l'autismo, rivolto ad insegnanti e personale scolastico, ideato dalla Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe insieme all’Ufficio scolastico territoriale e alla USL Toscana sud est, il progetto “Margherita” ideato dalla USL Toscana sud est, il progetto “NarrarSI” ideato dall’Università di Siena e il progetto “Bullismo e Cyberbullismo: come prevenirlo e contrastarlo“ ideato dal Lions Club di Siena; tante iniziative nate per migliorare l’inclusione e la didattica di ogni studente, anche di quelli che definiamo "normali". L'evento è pubblico e dedicato a genitori, insegnanti, presidi e personale scolastico.