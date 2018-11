E’ indetto per venerdì prossimo 23 novembre lo sciopero nazionale di 24 ore del personale della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale e di altri Istituti ed Enti.Lo sciopero è stato indetto da Aaroi Emac, Anaoo Assomed, Cimo, Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN, FVM Federazione Veterinari e Medici, Fassid, Cisl Medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials Medici, Coordinamento Nazionale delle Aree Contrattuali Medica e Veterinaria e Uil Fpl.La Asl Toscana sud est si scusa per gli eventuali disagi, non imputabili all’Azienda, che si dovessero presentare.