''Amico dottore'', medicina e prevenzione a PortaSiena

Quello del 24 e 25 novembre, a PortaSiena, sarà un week-end all’insegna della medicina e della prevenzione, con le iniziative organizzate dal SISM (Segretariato Italiano Studenti Medicina) e ospitate dalla galleria commerciale situata davanti alla stazione di Siena.Il SISM allestirà infatti, al piano terra della galleria, l’Ospedale dei Pupazzi, un vero e proprio ospedale in cui i bambini potranno accompagnare i propri peluche, dall’accettazione alla dimissione, e insieme agli studenti di Medicina guarire i “pupazzi ammalati”. Oltre a ciò sarà allestito un banco informativo per sensibilizzare gli adulti sul tema dell’autodiagnosi del tumore alla mammella e ai testicoli.Il direttore della galleria PortaSiena, Emilio Mauceri, ha dichiarato: “È un'importante occasione per abituare i bambini al camice e migliorare il loro rapporto con i medici: attraverso il gioco familiarizzeranno con loro e impareranno a conoscerli giocandoci assieme. Siamo felici di poter ospitare questa iniziativa e ringraziamo il SISM per la rinnovata collaborazione, che dura da anni. Quest’anno si è aggiunta anche la promozione dell’autodiagnosi dei tumori, un importante strumento che è utile apprendere”.Info su www.galleriaportasiena.com e e sulla pagina Facebook “ Galleria Portasiena ”.