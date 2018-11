Dal 3 dicembre attivo a Siena l’ambulatorio ostetrico della gravidanza a basso rischio

L’ambulatorio 2 è situato al Lotto IV-Piano 5S del policlinico Santa Maria alle Scotte

Il professor Severi: "Aiutiamo le future mamme con un servizio di assistenza ostetrica ed un punto di riferimento costante durante tutte le tappe della gravidanza"

Un ambulatorio ostetrico della gravidanza a basso rischio, un servizio di assistenza ed un punto di riferimento costante durante tutte le tappe della gravidanza. E’ la novità che l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha deciso di attivare a partire da lunedì 3 dicembre, presso l’ambulatorio 2, al Lotto IV-Piano 5S. L’ambulatorio è dedicato alle future mamme a cui sarà riservato un incontro al mese con le ostetriche per visite e consulenze relative al percorso nascita.«L’ostetrica è una figura di riferimento importante per le donne in gravidanza – spiega il professor Filiberto Maria Severi, direttore ff UOC Ostetricia e Ginecologia – perché si occupa non solo dell’assistenza al parto e al puerperio, ma offre la propria professionalità nella gestione di tutta la gravidanza a basso rischio. Inoltre aiuta la mamma a prendersi cura del neonato nei primi giorni di vita e anche ad affrontare le varie necessità che possono presentarsi, quali imparare ad attaccare il bambino al seno, medicare il cordone ombelicale, prendersi cura dell’igiene del neonato e della sua sicurezza durante la nanna, gestire i cambiamenti del corpo dopo il parto».Le ostetriche seguono il percorso delle future mamme sin dal primo trimestre. Il primo incontro si prenota chiamando il CUP al numero 0577767676, non è necessaria la richiesta del medico ma è sufficiente specificare che si richiede la visita presso l’ambulatorio della gravidanza a basso rischio. L’ambulatorio sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 alle 18, e il giovedì dalle ore 9:30 alle 12:30.