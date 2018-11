Protesta dei medici, oggi l'incontro in Regione con l'assessore Saccardi

Stamani, venerdì 23 novembre, l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi ha ricevuto una rappresentanza di tutti i sindacati medici che oggi hanno scioperato a livello nazionale per protestare contro il mancato finanziamento del contratto e la scarsezza di fondi per la sanità. L'assessore Saccardi, assieme al capo di gabinetto del presidente Rossi, Ledo Gori, hanno espresso ai medici la solidarietà della Regione, che condivide i motivi della loro protesta ed è al loro fianco.Tra l'altro, proprio pochi giorni fa, il 19 novembre, il presidente Enrico Rossi e i rappresentanti di tutte le sigle sindacali mediche hanno sottoscritto una pre-intesa sulla base della quale la Regione si impegna a finanziare per circa 6 milioni di euro progetti di attività aggiuntiva da parte delle aziende: per esempio, iniziative finalizzate al governo delle liste di attesa, al governo della spesa farmaceutica e all'appropriatezza nell'uso dei farmaci.