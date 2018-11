A Siena la prima giornata dedicata all’Agolifting con la dottoressa Song

Fino a domenica 25 novembre AMI organizza un corso dedicato all'apprendimento della tecnica di ringiovanimento facciale

Si è aperto oggi a Siena il convegno dedicato all’Agolifting, il trattamento di ringiovanimento facciale creato dalla dottoressa Song della Kyung Hee University di Seul in Sud Corea. La tre giorni organizzata dall'Associazione AMI (Agopuntura Medica Integrata) presieduta dalla dottoressa senese Cecilia Lucenti ha ospitato oltre quaranta medici da tutta Italia che hanno avuto modo di partecipare al corso tenuto dalla dottoressa coreana Song, che ha mostrato ai partecipanti le tecniche del trattamento estetico rivitalizzante e atossico per il viso che viene eseguito tramite l’agopuntura. Il convegno proseguirà fino a domenica 25 novembre per scoprire tutti i segreti di una tradizione antica, come l’agopuntura, che continua a guardare al futuro.Che cosa è. L’Agolifting è un trattamento che permette di ottenere una pelle più sana e biorivitalizzata, grazie all’applicazione della micro-agopuntura; un sistema al servizio della bellezza e del benessere in modo naturale e fisiologico. Essa consente di stimolare tutto il derma e l’ipoderma per distendere la pelle e i muscoli, favorendo la produzione di collagene e di tessuto connettivo che sostiene e modella i lineamenti. Agolifting è un sistema che non congela le espressioni, ma le riscopre senza stravolgere i segni del tempo, rimodellando anche occhi, collo e contorno della bocca e riportando così indietro in modo naturale le nostre espressioni faciali da tempo perdute.L’Associazione Agopuntura Medica integrata (AMI) è un network formato da professionisti, medici e sostenitori nato nel 2018 con lo scopo di integrare l’Agopuntura con il sapere e le diagnostiche della medicina tradizionale. AMI nasce a Siena, in Toscana, regione molto sensibile all’integrazione delle Medicine e dove non a caso è nato il primo ospedale italiano di medicina integrata, il Centro Ospedaliero di Pitigliano, progetto pilota per integrare l’agopuntura nella riabilitazione neurologica e ortopedica, in oncologia e in geriatria. Ha lo scopo di far conoscere l’agopuntura, i suoi campi di azione e le possibilità di integrazione con la medicina tradizionale, avvalendosi della professionalità della dottoressa Cecilia Lucenti, fondatrice dell’associazione e autrice del libro ‘Agopuntura e scienza’, manuale pensato appositamente per i medici di tutte le discipline. L’AMI, oltre che all’organizzazione di corsi di approfondimento, si dedica anche alla raccolta di documentazione scientifica e allo scambio di esperienze sul campo degli operatori sanitari tra medicina tradizionale e agopuntura. L'obiettivo principale dell’associazione è quello di garantire cure efficaci senza effetti collaterali, soprattutto nel caso di malattie croniche - molte delle quali a base neurologica - che necessitano di terapie prolungate spesso ad alta tossicità ed economicamente non sostenibili dal SSN.