Salute: ''Il cammino dell’acqua'', un sentiero pensato per le persone affette da diabete

A Chianciano Terme il primo progetto in Italia per tutti e pensato per migliorare gli stili di vita

Presentato il 26 novembre presso le piscine termali Theia

Spetta a Chianciano Terme il primato italiano di un sentiero pensato per le persone affette da diabete. Si chiama “Il Cammino dell’Acqua” e nasce dalla volontà di coniugare la valorizzazione del territorio di Chianciano Terme e delle sue acque salutari con i benefici del camminare. Ideato da Damiano Iulio e Fabrizio Marchi, entrambi istruttori di Nordic Walking della Green Life Activity A.s.d. di Chianciano Terme, il progetto ha dato modo di realizzazione un sentiero adatto a tutti, predisposto e reso funzionale, in particolare, per persone affette da diabete. L’obiettivo è quello di avvicinare il maggior numero possibile di diabetici all’attività fisica, e soprattutto al nordic walking, dimostrando come attraverso questa disciplina sia possibile migliorare il proprio stile di vita; i muscoli attivati infatti contribuiscono a migliorare tutti i fattori metabolici e cardiovascolari. Il percorso “Il cammino dell’acqua” è stato presentato ed inaugurato lunedì 26 novembre 2018 presso le piscine termali Theia, dove partono anche altri sentieri percorribili sia a piedi che in bicicletta.Il sentiero attribuisce risalto all’acqua di Chianciano Terme, evitando ai camminatori, tra l’altro, anche di percorrere tratti asfaltati. In particolare il sentiero “Il Cammino dell’Acqua” coincide per la prima parte con l’anello n. 1 della sentieristica realizzata dal Comune di Chianciano Terme, che parte dalle Piscine termali Theia. Questo sentiero che pone una attenzione particolare all’acqua devia, poi, nei pressi del Parco Sant’Elena e così si scoprono anche le acque curative che si trovano all’interno di questo parco, per proseguire verso e la Pineta sopra Piazza Italia. Il sentiero, tutto cittadino, si conclude, infine, con il ritorno al punto iniziale di partenza, ovvero alle Piscine termali Theia.Il sentiero è stato presentato da Damiano Iulio, istruttore di Nordic Walking, specializzato in affiancamento di persone affette da diabete e da Fabrizio Marchi, residente a Chianciano Terme, istruttore di Nordic Walking e formatore dell’Albo Uisp per la Regione Toscana; era presente anche Bruno Trabalzini, tutti membri del Green Life Activity A.s.d. di Chianciano Terme, associazione che si occupa del mondo del camminare a 360 gradi. L’Associazione organizza diversi tipi di corsi di nordic walking come la camminata dinamica, il trekking, la camminata sportiva, hiking e fitwalking.Il progetto ed il sentiero sono patrocinati dalla Regione Toscana e dalla Regione Emilia-Romagna ed è realizzato in collaborazione con Terme di Chianciano, UPMC Institute for Health Chianciano Terme, Green Life Activity A.s.d. di Chianciano Terme, Lions Club Valdichiana “I Chiari” e Lion Club Chianciano Terme.Alla fine della conferenza stampa è stata presentata e fatta assaggiare anche una “nuova” Torta di Chianciano, adatta ai diabetici. La ricetta è stata messa a punto in collaborazione tra lo Chef della Federazione Italiana Cuochi, Rossella Giulianelli e la nutrizionista di UPMC Institute for Health Chianciano Terme, Roberta Mannucci.Tra gli interventi il Sindaco Andrea Marchetti ha sottolineato che: “Questo percorso sarà solo l’inizio di un progetto molto più ampio che cercherà di coinvolgerà altre stazioni termali italiane. Non è solo un modo per valorizzare le acque termali di Chianciano Terme e delle stazioni termali che aderiranno all’iniziativa, è un progetto che vuole, su basi scientifiche, contribuire a porre l’attenzione su diverse patologie che possono essere prevenute facendo uso di acqua con caratteristiche specifiche come la nostra Acqua Santa. In questo caso - conclude Andrea Marchetti - il percorso è stato pensato esplicitamente per coloro che sono affetti da diabete ma sarà comunque fruibile da chiunque, nell’ottica della promozione di stili di vita salutari”.Presente il presidente della Terza commissione “Tutela della salute” della Regione Toscana, Stefano Scaramelli, che ha sottolineato che per la Regione Toscana la “sfida” è la prevenzione, a partire anche dalle giovanissime generazioni, ed il progetto di Chianciano Terme rappresenta un esempio da duplicare.Presente il vicesindaco del Comune di Montechiarugolo Daniele Friggeri, dove si trova Montecelli Terme, primo comune italiano in provincia di Parma, ad essere interessato a replicare questo progetto di Chianciano Terme.Sono intervenuti, oltre a Mauro Della Lena direttore generale delle Terme di Chianciano, che ha sottolineato l’importanza della “cultura della salute”, partendo dalla prevenzione; l’azienda ha messo a punto anche per i giovani studenti delle scuole progetti mirati sulla prevenzione e sulla conoscenza delle proprietà delle acque di Chianciano Terme, progetto che sta portando avanti anche con bambini dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Presente anche Alessio Picarella, Operation marketing UPMC Institute for Health Chianciano Terme con cui vi è una stretta sinergia con Terme di Chianciano, con programmi precisi e puntuali che puntano al cambiamento dello stile di vita.Grande partecipazione dei membri del Lions Club International Distretto 108LA Toscana, a partire dal Primo Vice Governatore del Distretto, dottor Pierluigi Rossi, che ha sottolineato l’importanza in campo medico scientifico del lavorare sulla prevenzione del diabete, uno tra i principali obiettivi, tra l’altro, del LIONS Club International. Presenti: Marzo Forzoni (Coordinatore Distrettuale Lions in Piazza), Pasquale Spiezia (Presidente Lions Club Valdichiana “I Chiari”), Primo Del Toro (Presidente Lions Club Chianciano Terme), Giuliano Faralli (Coordinatore Distrettuale LCIF Lions Club Internationale Distretto 108LA Toscana) e Fabrizio Felici del Lions Club di Chiusi.“Il Cammino dell’Acqua” è una “palestra a cielo aperto”, un percorso a disposizione di cittadini e turisti ed in particolare una proposta rivolta a coloro che hanno il diabete e problemi metabolici. Il percorso ha anche la finalità di educare “il cittadino con diabete” a prendersi cura di se stesso attraverso una cartellonistica specifica che pone in rilievo le informazioni basilari per il miglioramento della patologia.Lungo tutto il sentiero è posizionata una cartellonistica funzionale che riporta note utili per tutti coloro che si approcciano a questo percorso, utili informazioni per facilitare una corretta attività di nordic walking, in particolare pensato, come detto, per le persone affette da diabete. Nella cartellonistica che si snoda lungo il percorso sono presenti, infatti, utili promemoria pensati ad hoc per le persone “diversamente glicemiche”, come misurarsi la glicemia dopo un tot di chilometri e il consiglio di assumere acqua. Il primo di questi cartelli è collocato all’inizio del percorso. Ad un chilometro circa dalla partenza è collocato un secondo cartello, in prossimità della Fontanella d’acqua pubblica e potabile, in Località La Foresta, inaugurata alcuni anni fa.L’acqua della fontanella in località Le Piane, in Strada della Foresta (la strada sopra allo Stabilimento Sillene e Piscine termali Theia) arriva direttamente del Vivo d'Orcia ed è alimentata dalle Sorgenti d’acqua di Santa Fiora, un’acqua che sale in superficie dalle scaturigini presenti alla base di un banco di roccia trachitica che appoggia su di una formazione di argille scistose, caratterizzate da bassa permeabilità. Quest’acqua ha ottimi requisiti di potabilità per la costanza dei caratteri fisici, per gli ottimi caratteri organolettici, per la leggera alcalinità e per l'assoluta assenza di anomalie chimiche e biologiche riferibili a contaminazione o inquinamento: parametri rimasti tutti naturalmente inalterati negli anni. La notevole "leggerezza" dell'acqua deriva dal suo grado di mineralizzazione e dal basso valore della durezza, oscillante tra i 2,5 e i 3 gradi francesi.“Il nordic walking - afferma Damiano Iulio, istruttore di Nordic Walking – ovvero la camminata biomeccanicamente corretta con l’ausilio di bastoncini specifici è una attività aerobica a bassa intensità ritmica e ciclica e è la più indicata tra le attività fisiche dagli specialisti in malattie del ricambio e, nello specifico, dai diabetologi italiani. I bastoncini, infatti, aiutano il corpo ad avere una maggiore spinta e una migliore propulsione sulla direzione del cammino, senza affaticare le articolazioni inferiori e coinvolgendo la parte alta del corpo, facilitando il movimento corretto del bacino e di “bascula”. L’oscillazione delle braccia in genere - conclude Damiano Iulio - non comporta l’uso dei muscoli addominali, ma attraverso la tecnica del nordic walking e il giusto utilizzo dei bastoncini, si rendono operativi questi muscoli centrali del corpo, attivando un’ossigenazione e i processi chimici ed energetici capaci di combattere l’insulino-resistenza”.Uno studio realizzato dall’Università di Cagliari ha messo in evidenza l’efficacia di questa attività su un campione di camminatrici diabetiche, nelle quali ha riscontrato un netto miglioramento dei profili glicemici e del rapporto vita-fianchi e, di conseguenza, un netto calo del peso corporeo. Lo studio svolto da Valentina La Cava, istruttrice anch’essa di nordic walking, è stato esposto alla Convention internazionale del nordic walking (Bibbione, Venezia, 2012), dove l’istruttore Damiano Iulio ha fornito prove dell’efficacia e dell’importanza dell’attività aerobica, come il nordic walking, esponendo al pubblico internazionale il prestigioso ed unico “Changings Diabetes Sport Prize 2011” per il nordic walking, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, Senato, IDF (International Diabetes Foundation), Diabete Italia e C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).