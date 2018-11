Aou Senese: precisazioni su nota organizzazione sindacale ''Nursing up'' relativa a un presunto demansionamento della professione infermieristica al policlinico Santa Maria alle Scotte

La direzione: "I lavori sono già stati avviati. Il nuovo modello organizzativo potrà essere costruito soltanto attraverso il dialogo e il confronto tra tutti"

"In riferimento alla nota diffusa agli organi di informazione dall’Organizzazione Sindacale “Nursing up”, relativa ad un presunto demansionamento della professione infermieristica all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, la Direzione precisa che è stato già aperto un tavolo di dialogo e confronto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative di tutti i professionisti sanitari, per costruire insieme una nuova organizzazione assistenziale che riguardi non solo l’OBI – Medicina d’urgenza, come segnalato nella nota sindacale, ma l’intero ospedale e che possa valorizzare tutte le professioni sanitarie e gli operatori, tenendo conto delle varie necessità e delle caratteristiche assistenziali specifiche dei diversi settori. I lavori sono già stati avviati: per cambiare la pre-esistente organizzazione, l’attuale direzione dell’Aou Senese ritiene opportuno fare una profonda riflessione per avere un ospedale che risponda alle nuove esigenze assistenziali, al fine di soddisfare pienamente i bisogni del paziente. Il nuovo modello organizzativo potrà essere costruito soltanto attraverso il dialogo e il confronto tra tutti."