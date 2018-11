Workshop regionale di Iso Angels, professionisti da Siena e da tutta la Toscana si confrontano sulle strategia di cura e follow-up dell’ictus

Un momento di incontro multi-professionale e multidisciplinare con finalità strategiche e operative, con l’obiettivo di supportare l’attività delle Stroke Unit e costruire un network di eccellenza nella cura dell’ictus.Questi i propositi del workshop regionale di Iso Angels Toscana, in programma venerdì 30 novembre a Firenze (Hotel Hilton Garden Inn, a Novoli), evento organizzato da Italian Stroke Organization (ISO) e “Angels Initiative”, enti no-profit che mettono in rete le varie unità per la cura dello stroke (o ictus) in Italia.Professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese inseriti tra i relatori e i moderatori: in particolare il professor Giuseppe Martini, direttore della Stroke Unit dell’Aou Senese, il dottor Prisco Piscitelli e la dottoressa Rossana Tassi, sempre della Stroke Unit, e la dottoressa Sandra Bracco, responsabile dell’UOS Neurointerventistica dell’Aou Senese. In questo contesto, il workshop di ISO Angels Toscana punta a creare, facilitare e consolidare la rete ictus regionale, proponendo e condividendo, a livello toscano, percorsi organizzativi per la gestione del paziente e condividendo, al tempo stesso, gli strumenti di qualità del percorso ictus, con un’attenta analisi dei bisogni per proposte operative a livello istituzionale.