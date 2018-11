Tommaso Marino, testimonial del WAD-Giornata Mondiale contro l’AIDS per la campagna ''Combatti lo stigma non le persone'' del Movimento Pansessuale Arcigay Siena

In occasione dell'1 dicembre, Giornata mondiale contro l'AIDS, il Movimento Pansessuale Arcigay Siena e la sua squadra di volley - Unicorn Volley Team Siena - incontrano un testimonial d'eccezione. Un giocatore di basket famoso sul territorio senese, nazionale e internazionale per meriti sportivi e non solo. Tommaso Marino, capitano della Mens Sana Basket, sa che non si vince solo sul campo da gioco.Un'altra importante partita la gioca in Africa con il progetto “Basketball Academy” con l’ambizioso obiettivo di dare ai giovani un’opportunità lì dove le opportunità mancano. Proprio in Africa ha conosciuto tante persone, tra cui bambini e bambine, sieropositive. Tommaso sa cos'è HIV, cos'è la sieropositività e cos'è la discriminazione che colpisce le persone sieropositive. Tommaso, da sportivo, sa che nello sport conta il benessere, conta la squadra e che la diversità nel team è un valore aggiunto. Insieme alle associazioni che hanno costruito questa campagna Tommaso partecipa alla battaglia del "Combatti lo stigma non le persone”. Perché i veri campioni si vedono anche fuori dal campo.Sabato 1 dicembre dalle 15.00 alle 20.00 presso il Santa Chiara Lab ci sarà la possibilità di effettuare il test rapido, gratuito e anonimo per l’HIV. Inoltre presso l’Auditorium dalle 18.00 alle 20.00 si terrà l’incontro “PREPariamoci. La PrEP, la pillola della discordia: infettivologi ed attivisti a confronto”, un’occasione per parlare della Profilassi Pre-Esposizione per HIV. Il direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, professor Andrea De Luca e il Gruppo Salute del Movimento Arcigay di Siena insieme alle dottoresse Maddalena Cordioli e Paola del Bravo spiegheranno che cos'è la PrEP e come funziona in maniera semplice e chiara. Inoltre capiremo insieme come fare ad assumerla in Italia, quali sono i presupposti e come utilizzarla, e insieme faremo luce su dubbi e perplessità che aleggiano intorno alla PrEP, sia da un punto di vista scientifico sia da un punto di vista comunitario. Si potrà seguire l’incontro in diretta streaming sull’evento Fb e sarà possibile commentare e così partecipare per via telematica all'incontro.