Campagna antinfluenzale della Asl Toscana sud est, la Robur Siena dà il buon esempio e i giocatori si vaccinano

Anche la Robur testimone della campagna antinfluenzale della Asl Toscana sud est. Ieri mattina i calciatori Danilo Bulevardi e Fabio Gerli insieme alla dottoressa Anna Rita Mirarchi sono andati alla sede Asl Toscana sud est di Ruffolo per dare il loro sostegno a favore della vaccinazione, facendosi vaccinare. Una dimostrazione concreta di sensibilizzazione dei cittadini che viene dal mondo dello sport senese.Il picco massimo di influenza è previsto all’inizio di gennaio, quindi è consigliato immunizzarsi tra novembre e dicembre. Vaccinarsi è un segnale di tutela della propria salute, ma anche di rispetto nei confronti di chi è vicino, dato che può essere contagiato a sua volta.L’influenza può avere esiti potenzialmente funesti, come nel caso delle persone “fragili”, anziani o con patologie croniche.Si ricorda che la vaccinazione è raccomandata e viene offerta gratuitamente alle persone di età pari o superiore ai 65 anni e a persone affette da patologie che possono aumentare il pericolo di complicanze da influenza (donne in gravidanza, diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie croniche, metaboliche, oncologiche).E’ gratuita anche per gli addetti al pubblico servizio, bambini in età pediatrica con patologie a rischio, personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali fonte d’infezione virale, familiari a contatto di soggetti ad alto rischio e da quest’anno i donatori di sangue.