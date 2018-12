Giocatori della ON Sharing Mens Sana testimonial della campagna di vaccinazione antinfluenzale

La ON Sharing Mens Sana scende in campo anche per la vaccinazione antinfluenzale e ha deciso di dare il buon esempio partecipando attivamente alla campagna lanciata dalla Asl Toscana sud est.Stamani infatti ad alcuni giocatori biancoverdi, oltre a coach Paolo Moretti, è stato somministrato il vaccino antinfluenzale presso il Dipartimento prevenzione della Asl sud est a Ruffolo.Ad accogliere la delegazione mensanina e a somministrare la dose di vaccino antinfluenzale sono state la dottoressa Alessandra Bagnoli, direttore della Rete Vaccinale della Sud Est, e la dottoressa Astrid Mercone.La Asl Toscana sud est, che ha coinvolto il mondo dello sport senese nella campagna di vaccinazione antinfluenzale, sottolinea che il picco massimo di influenza è previsto all’inizio di gennaio, e dunque è consigliato immunizzarsi tra novembre e dicembre.Vaccinarsi è un segnale di tutela della propria salute, ma anche di rispetto nei confronti di chi è vicino, dato che può essere contagiato a sua volta. L’influenza, inoltre, può avere esiti potenzialmente funesti, come nel caso delle persone “fragili”, anziani o con patologie croniche.La Asl Toscana sud est ricorda inoltre che la vaccinazione è raccomandata e viene offerta gratuitamente alle persone di età pari o superiore ai 65 anni e a persone affette da patologie che possono aumentare il pericolo di complicanze da influenza (donne in gravidanza, diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie croniche, metaboliche, oncologiche).La vaccinazione è gratuita anche per gli addetti al pubblico servizio, bambini in età pediatrica con patologie a rischio, personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali fonte d’infezione virale, familiari a contatto di soggetti ad alto rischio e da quest’anno i donatori di sangue.