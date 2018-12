Il Comitato della Società della Salute Senese organizza incontri aperti a tutta la cittadinanza

"La Società della Salute Senese, consorzio composto dai Comuni di Siena, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme e Sovicille e dall'ASL toscana sud-est ha costituito, circa un anno fa, il Comitato di Partecipazione composto – al momento - dai rappresentanti di 19 associazioni attive nel territorio, cui la legge regionale n. 75 del 2017, che ha riordinato tutto il settore della partecipazione in ambito sanitario, assegna importanti funzioni di raccordo coi cittadini e di collaborazione con la Società della Salute Senese, gestore in forma integrata dei servizi sociali e sanitari della zona-distretto senese". Così l'intervento del Comitato della Società della Salute Senese."Le funzioni principali riguardano la possibilità di avanzare proposte per la definizione dei bisogni di salute, per la programmazione delle attività, per la progettazione dei servizi, per la redazione del piano integrato di salute; il Comitato, poi, controlla il rispetto della carta dei servizi, l'accesso e la fruibilità ed esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni, sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti; può proporre progetti per migliorare la qualità dei servizi, iniziative per favorire corretti stili di vita o comunque in grado di contribuire al processo di crescita culturale partecipata sul tema della salute.Oggi i Comitati sono poco o per niente conosciuti, mentre, per lavorare efficacemente, avrebbero bisogno della presenza dei cittadini attivi e del loro impegno.Per questo il Comitato ha indetto una riunione allargata a tutti i cittadini interessati per seguire una relazione informativa del direttore della Società della Salute, dott. Marco Picciolini, in merito al Piano sanitario regionale 2018 – 2020, alla Casa della Salute e alla situazione delle liste di attesa.Tale riunione, cui la cittadinanza è caldamente invitata, si terrà venerdi 7 dicembre alle ore 15,30 nella sala della C.N.A. (g.c.) in Siena in via Simone Martini 18. Sarà presente il presidente della Società della Salute Senese e sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti.