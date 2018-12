La scuola primaria ''Gianni Rodari'' di Arbia dona presepe in gesso alla Scuola ospedaliera del Dipartimento Materno-Infantile

Un dono originale e simpatico per la scuola ospedaliera situata all’interno del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. È quello che arriva dalla scuola primaria “Gianni Rodari” di Arbia (Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Asciano) che ha regalato un presepe in gesso, realizzato in classe dagli alunni, al policlinico Santa Maria alle Scotte. La rappresentazione della Natività allieterà le ore di lezione all’interno della scuola ospedaliera, in questo periodo di avvicinamento al Natale, alleggerendo il carico dell’ospedalizzazione per i bambini ricoverati e le loro famiglie.Presenti alla cerimonia di consegna Valtere Giovannini, direttore generale dell’Aou Senese, tutti i direttori delle unità operative del Dipartimento Materno-Infantile, insieme alle maestre della scuola ospedaliera, al team docente e le classi quarte della scuola primaria “Gianni Rodari” di Arbia. Mercoledì 5 dicembre la consegna del presepe, allietata da una gioiosa cerimonia che ha visto protagonisti gli alunni che hanno eseguito alcuni canti di Natale regalando così un pomeriggio di gioia e allegria a tutte le famiglie dei piccoli pazienti del Dipartimento Materno-Infantile.