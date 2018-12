''Terapia intensiva e subintensiva dell’età pediatrica con simulazione avanzata'', al via il master di II livello per le emergenze dall'età neonatale all’adolescenza

Il professor Giuseppe Buonocore: «Il master permetterà di svolgere in modo più qualificato attività nell'ambito dell'Anestesia Pediatrica in Italia e nella Comunità Europea»

Al via il primo master universitario di II° livello dal titolo “Terapia intensiva e subintensiva dell’età pediatrica (0-18 anni) con simulazione avanzata (master executive)”. Il master permetterà alle figure professionali formate di poter svolgere in modo più qualificato attività nell'ambito dell'Anestesia Pediatrica in Italia e nella Comunità Europea.Il direttore del master, la cui scadenza per l’iscrizione è il prossimo 11 gennaio, è il professor Giuseppe Buonocore, direttore della Pediatria Neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese: «Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a potenziare la formazione specialistica del pediatra, favorendo l’acquisizione di competenze specifiche nella gestione delle emergenze dall’età neonatale all’adolescenza. C’è la necessità per i neo specialisti in Pediatria di disporre di un corso teorico-pratico sulla gestione intensiva del bambino critico che permetta loro un inserimento lavorativo certificato in una Unità Intensiva Pediatrica».Il master avrà la durata di 12 mesi per un totale di 60 crediti formativi universitari, con docenti di comprovata competenza specialistica nel settore della Pediatria e Rianimazione Neonatale e Pediatrica, che si avvarranno delle più moderne tecnologie di simulazione ad alta fedeltà per inquadrare e trattare le situazioni di emergenza-urgenza in ambito pediatrico.«Alla luce della recente pubblicazione delle linee guida relative al training minimo in Anestesia Pediatrica richiesto nella Comunità Europea – conclude il professor Buonocore - il Corso si prefigge di fornire il nulla-osta necessario per poter lavorare in un Centro Pediatrico Europeo. La figura professionale formata potrà svolgere in modo più qualificato attività nell'ambito dell'Anestesia Pediatrica in Italia e nella Comunità Europea».Per maggiori informazioni sul master è possibile consultare il sito internet dell’Università di Siena al seguente link https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/terapia-intensiva-e-subintensiva-dell%E2%80%99eta-pediatrica-0-18-anni-con oppure scrivere a giuseppe.buonocore@unisi.it.