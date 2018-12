Al via i lavori per la nuova pavimentazione all’ingresso principale del policlinico di Siena

Nuova pavimentazione all’ingresso principale dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, al piano 1s. Sono appena iniziati i lavori che permetteranno di sostituire la vecchia pavimentazione e di rinnovare le strisce colorate che aiutano gli utenti ad orientarsi nei percorsi che portano ai vari lotti. Durate il giorno i lavori saranno svolti su metà corridoio, in modo da consentire un più agevole transito pedonale. I lavori saranno invece potenziati nelle ore notturne quando il traffico pedonale è ridotto al minimo.«Si tratta di un importante investimento di circa 600mila euro – spiega l’architetto Filippo Terzaghi, direttore del Dipartimento Tecnico dell’Aou Senese – che consentirà di sostituire tutte le pavimentazioni maggiormente bisognose di rinnovo. Oltre al piano dell’ingresso principale (1s) saranno coinvolti gli altri livelli nei vari lotti, ad esempio il livello 3s, nel primo e terzo lotto a partire da gennaio, il livello 3 nel lotto 3 e così via. I lavori sono seguiti dall’unità operativa Manutenzioni dell’ingegner Andrea Franci, entrato in forze al Dipartimento Tecnico nei mesi scorsi».